Parkeren vanaf 1 december niet meer gratis in delen Zandberg en Boeimeer

BREDA - In Zandberg West, Zandberg Oost en Boeimeer Oost wordt op 1 december 2020 betaald parkeren ingevoerd. De Bewoners van Zandberg lieten eerder al weten niets in betaald parkeren te zien. Ze startten een crowdfunding voor onafhankelijk onderzoek.

Parkeerzone 1306, het gebied ‘Wilhelminastraat en omgeving’ wordt op 1 december 2020 samengevoegd met parkeerzone 1314. Dit is het gebied ‘Zandberg en omgeving’. Hier wordt dan betaald parkeren ingevoerd. Bewoners van Zandberg gaven eerder aan niet te willen betalen voor parkeren in hun buurt. Ze twijfelen aan het nut en om dat kracht bij te zetten liepen onder andere 1000 mensen een mars en werd een handtekeningenactie gestart.

Tijden en tarief

De tijden waarop betaald parkeren gaat gelden zijn, in het hele gebied, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.00 uur. Op zondag is het vrij parkeren.

Het tarief voor betaald parkeren is 1 euro 50 cent per uur. De winkelstraten Wilhelminastraat en Ginnekenweg zijn inloopstraten en daar geldt het eerste kwartier gratis parkeren. Bewoners en ondernemers parkeren met een vergunning. Parkeren met een vergunning mag in het hele zonegebied 1314 met uitzondering van de inloopstraten Wilhelminastraat en Ginnekenweg tot aan de kruising Ginnekenweg/ Zandberglaan.

Vanaf 1 december 2020 gaat betaald parkeren in. “We houden de parkeersituatie in de wijk in de gaten en zullen na een jaar samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit de wijk evalueren”, laat de gemeente weten. De parkeercontrole gebeurt door de inzet van scanauto’s.