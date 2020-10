Hoe gaan de slechtvalken in de Grote Toren heten? Het is aan jou

BREDA - Wat wordt de naam van het koppeltje slechtvalken van de Grote Toren? Nu zij zich hebben gehuisd in de Grote Toren zwelt de vraag op. Bredanaars kunnen vanaf nu hun suggesties opsturen.

In de Grote Toren wordt aanstaande maandag een nestkast geplaatst. Een koppel slechtvalken zit namelijk in de Bredase kerk. Om de valken een identiteit te geven is er onlangs een wedstrijd gestart voor leuke namen.

Commissie



Een commissie bestaande uit roofvogelkenner Raymond van Breemen, stadsbeiaardier Paul Maassen en directeur van de Grote Kerk Marieke Wiegel, kiest uit de inzendingen de leukste en origineelste namen.

Naast de eer, krijgt de winnaar een VIP-rondleiding op de toren door stadsbeiaardier Paul Maassen. Dit zal plaatsvinden wanneer de overheidsmaatregelen dit weer toelaten, en uiteraard zonder het koppel te storen

?Inzendingen kunnen tot en met 25 oktober worden gemaild naar info@torenbreda.nl.