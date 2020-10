Weerbericht Breda: ‘Rustig herfstweer met zonnige momenten’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor zaterdag 17 oktober 2020.



Algemene luchtdrukverdeling

Een krachtig hogedrukgebied met kern bij de zuidpunt van Groenland bepaalt in grote lijnen het weerbeeld de eerstkomende dagen. Ze heeft een uitloper naar Nederland. Aan deze oostflank wordt vrij koude lucht aangevoerd.



Verwachting voor zaterdag 17 oktober 2020

De herfstvakantie begint met een paar dagen met rustig herfstweer. Weinig wind en meestal droog. We kunnen in ieder geval naar buiten en dat is wel zo prettig in tijden van corona. De zon schijnt echter zaterdag maar mondjesmaat omdat er ook vrij veel wolkenvelden hangen. De wind waait zwak uit het noorden of noordoosten (met 1 of 2 Beaufort). Het voelt frisjes aan met een graad of 11. De nacht van vrijdag op zaterdag is vrij koud met minima van 3 graden in het westen van de regio en een graad of 6 in het oosten van de regio. Het westen van de regio heeft meer opklaringen waardoor het daar meer kan afkoelen.



Het weer voor de komende dagen

Zondag

Opnieuw wolkenvelden doorspekt met zonnige momenten. Het is meestal droog en de wind blijft zwak, maar is gedraaid naar zuidwest en/of west. De aangevoerde lucht is met 13 graden iets zachter.

Maandag

De wind draait maandag verder door naar zuid en/of zuidoost en neemt in kracht toe naar matig, 3 of 4 Beaufort. De aangevoerde lucht wordt nog wat zachter en het kwik gaat dan naar 15 of 16 graden reiken. De zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Neerslag wordt niet verwacht.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor vrijdag 16 oktober 2020

Zon op: 08:06 uur

Zon onder: 18:44 uur

Daglengte: 10:38 uur



Zo was het weer vrijdag 16 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 12,4 graden

Minimumtemperatuur: 7,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 16 oktober 2020 om 19.00 uur.