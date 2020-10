Grote drukte in de Bredase bossen: Druktemeter van VisitBrabant op code rood

BREDA - De herfstvakantie is dit weekend van start gegaan, maar op vakantie naar het buitenland of een hapje eten zit er niet in. Daarom trekken veel mensen richting het bos. In de Bredase bossen is het vandaag echter zo druk, dat Druktemeter van VisitBrabant op rood staat.

Het is half oktober en dat betekent dat de herfstvakantie weer begonnen is. Aankomende week zijn kinderen van basis- en middelbare scholen vrij. Echter zit een vakantie naar de zon of een hapje eten er door de coronamaatregelen niet in. Daarom trekken veel mensen richting het bos. Al voor de middag was het in de Bredase bossen zo druk, dat gebieden rondom de stad op rood zijn gezet in de Druktemeter van VisitBrabant. Het gaat om het Liesbos, het Markdal en het Mastbos. Ook de bossen bij Dorst zijn te druk.

De Druktemeter is een initiatief van VisitBrabant in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. De Druktemeter kent drie kleurcodes: groen, oranje en rood. Groen betekent ‘het is rustig, je kunt gerust komen recreëren’.Oranje staat voor ‘het is aan de drukke kant of drukte wordt verwacht, overweeg elders naartoe te gaan’. Bij een rode code is het te druk en wordt mensen aangeraden naar een andere locatie te gaan.

Op de site van VisitBrabant staan een aantal tips om veilig te kunnen recreëren:

- Houd afstand en benut de beschikbare ruimte.

- Vermijd drukke locaties.

- Geef elkaar de ruimte bij het passeren.

- Kijk goed uit en neem geen onnodig risico.

- Zorg voor jezelf en dus voor elkaar.:

Kijk hier voor de meest actuele status in de Brabantse bossen.