Na tien maanden werken is het eerste deel van de 5 kilometer lange Warmtesingel af

BREDA - De eerste fase van het project Warmtesingel Breda is afgerond. De Warmtesingel is een leiding van vijf kilometer lang die dwars door de binnenstad loopt. Zo wordt het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbonden met het warmtenet aan de andere kant. Ennatuurlijk, een bedrijf dat werkt aan de opwekking van duurzame energie, heeft dit samen met aannemer Heijmans bewerkstelligd.



Momenteel is bijna twintig procent van de Bredase huishoudens al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Het warmtenet in Breda is onderdeel van het warmtenet in Midden- en West-Brabant en wordt op dit moment gevoed door de RWE-centrale in Geertruidenberg. In die centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een groot deel van die warmte, die anders zou worden weggekoeld, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven.

“Door de aanleg van de Warmtesingel komt duurzame warmte voor zo’n vijfduizend woningen en honderd bedrijven in Breda binnen handbereik als alternatief voor verwarmen met aardgas”, vertelt Judith Zengers, projectmanager bij Ennatuurlijk. “Het is vaak een hele puzzel om dat voor elkaar te krijgen in de prachtige binnenstad. Daarom zijn we erg blij om dit project samen met Heijmans op te pakken.”

Verbinding door de stad

Met het project Warmtesingel Breda wil Ennatuurlijk bedrijven en inwoners van Breda een alternatief bieden voor het verwarmen met aardgas. De werkzaamheden van de eerste fase zijn begonnen in januari 2020 en vonden plaats in de Hoornwerkstraat, de Leuvenaarstraat en de Middellaan. Tijdens deze eerste fase zijn de Brandweer Breda, de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en een VVE aangesloten op de Warmtesingel. Zij ontvangen inmiddels de warmte van Ennatuurlijk.



Met een aansluiting op het warmtenet hebben de inwoners van Breda geen gasaansluiting meer nodig in hun woning of bedrijf. Door de duurzamere vorm van warmteopwekking zal de CO-2-uitstoot dalen met, naar verwachting, minimaal 70 procent. Na het afronden van de eerste fase van het project, volgt Ennatuurlijk met de tweede en derde fase van 2021 tot 2023. Tijdens deze fases wordt de Warmtesingel volledig verbonden met de andere bestaande warmtenetten.

“Met de succesvolle afronding van de eerste fase, kijken we uit naar het verder ontwikkelen en realiseren van de tweede en derde fase in de stad”, vertelt Barry Jonker, projectmanager bij Heijmans. “Ik ben ervan overtuigd dat we met onze organisatie, Ennatuurlijk en alle andere stakeholders het project tot een succes gaan maken.”