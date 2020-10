Borden Bredase teststraat beklad met anti-coronateksten

BREDA - Vandalen hebben verschillende borden die de richting wijzen naar de coronateststraat bij Amphia Langendijk beklad. Zo valt er op de borden bij de Graaf Hendrik III laan de tekst ‘Corona=nep’ te lezen.

Sinds vorige week is de coronateststraat bij Amphia Langendijk is gebruik genomen. Maar de gele verkeersborden die het verkeer vanuit verschillende richtingen de weg naar de teststraat wijzen, zijn niet meer als nieuw. Diverse borden zijn beklad.

De vandalen die de borden hebben beklad, hebben dat gedaan met anti-coronateksten. Zo valt op één van de borden in dikke zwarte letters te lezen: Corona = Nep.

Teststraat

De coronateststraat in Breda is sinds 12 oktober in gebruik. Er kunnen 1000 mensen getest worden per dag. De teststraat is zeven dagen per week open en is te bezoeken met de auto, fiets en te voet. Wil je een coronatest aanvragen? Ga naar www.coronatest.nl.