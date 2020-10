Frans en Mieke namen 28 pleegkinderen op in hun huis: ‘Ieder kind is anders’

BREDA - Het komt regelmatig voor dat een kind voor korte of langere tijd opgevangen moet worden. De gemeenten in West-Brabant, waaronder Breda, zijn samen met de drie pleegzorgorganisaties op zoek naar gezinnen die deze kinderen een veilige plek willen bieden. De Bredase Frans Louwen en zijn vrouw Mieke vingen al meermaals pleegkinderen op in hun eigen huis.

Frans en Mieke vangen al sinds begin jaren 80 kinderen op bij hen thuis. ‘’In die periode was alles nog heel anders dan nu’’, zegt Frans. ‘’Je meldde je aan en dan kwam er een enthousiaste vrouw bij jou thuis langs. Zo zag ze ons en het huis waar de kinderen in terecht zouden komen. En als er dan kinderen waren die pleegzorg nodig hadden werden ze bij je in huis geplaatst.’’

Tegenwoordig is het heel anders en ook beter geregeld vindt Frans. ‘’Nu zit er een heel proces aan vast. Je meld je uiteraard nog steeds aan, maar er wordt ook een heel gesprek met je gevoerd. Er is nu ook gedurende het hele proces begeleiding. Dit loopt vanaf het moment dat je je aanmeld tot het moment van plaatsing en ook daarna blijft de organisatie betrokken. Er is ook veel meer uitleg zodat je goed weet wat je te wachten staat en wat eventuele struikelblokken zijn.’’

Energie en voldoening

Het echtpaar heeft door de jaren heen veel voldoening en energie uit de verschillende pleegkinderen gehaald. ‘’Het is fijn om kinderen die het nodig hebben een veilig omgeving te kunnen bieden bij ons thuis’’, aldus Frans. Van daaruit kijken we dan hoe we deze kinderen verder kunnen helpen in hun leven. Je wordt natuurlijk nooit de échte ouder van het kind, maar wilt wel een band opbouwen.’’

28 kinderen

In totaal hebben Frans en Mieke al 28 kinderen geholpen met huisvesting en een stabiele omgeving. ‘’Ieder kind is weer anders, net zoals dat ieder mens anders is. Het is dus iedere keer ook weer een uitdaging. Het ligt soms ook aan de leeftijd, sommige kinderen zijn hier gekomen toen ze net in de pubertijd zaten. Maar ook kinderen van een paar maanden oud. Als de kinderen er aan toe zijn gaan ze op zichzelf wonen, of in sommige gevallen terug naar de biologische ouders. Wij geven ze dan zelf de optie om contact te houden. Wij vinden dit leuk, maar vaak gebeurt dat niet. Dat snappen we ook, vooral omdat ze hier maar kort waren.. De kinderen willen deze periode in hun leven afsluiten. “

Met 24 van de in totaal 28 kinderen die bij Frans en Mieke verbleven hebben zij geen contact meer. ‘’Dit zijn de kinderen die hier tijdelijk zaten. Er zijn namelijk verschillende trajecten, zoals langdurig en kortdurig. Met de vier kinderen die hier langdurig waren hebben we nog contact. Twee ervan wonen hier momenteel nog.’’

Tekort aan pleegouders

Er is een tekort aan mensen zoals Frans en Mieke die pleegouder willen zijn. Daarom organiseren de drie pleegzorgorganisaties Willem Schrikker Gezinsvormen, Vigere Pleegzorg en Sterk Huis in samenwerking met de gemeenten in West-Brabant online informatieavonden.

Op woensdagavond 28 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur en maandagavond 2 november van 20.00 tot 21.30 uur zullen de informatieavonden plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten is ook een pleegouder aanwezig, die uit de praktijk over pleegzorg vertelt. Inschrijven voor de online informatiebijeenkomst of het aanvragen van een informatiepakket kan via e-mail pleegzorg@breda.nl.