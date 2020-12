Jaaroverzicht 2/6: Eerste Bredase coronabesmetting en lege schappen in de supermarkt

BREDA - Wie terugblikt op 2020, kan niet om de impact van het coronavirus heen. Er was veel verdriet en de lockdowns raakten Breda in het hart. Maar tegelijkertijd was er ook veerkracht, creativiteit en ontstonden hartverwarmende initiatieven. En ondanks de impact van het virus, stond de stad niet stil. Er werden Blind Walls gemaakt, bouwprojecten ontwikkeld en lintjes uitgereikt. Wij blikken in ons online jaaroverzicht terug op 2020 aan de hand van een aantal van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag maart en april.

Eerste coronabesmetting in Breda

In het Amphia ziekenhuis in Breda werd een vrouw opgenomen die besmet is met het coronavirus. Dit was in Breda de eerste besmette persoon die in het ziekenhuis opgenomen werd. Er waren op dat moment nog maar 24 bevestigde besmettingen in Nederland. Lees hier verder

NAC-supporters hangen megaspandoek op Amphia ziekenhuis

Om de zorg een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis besloten supportersverenigingen van NAC een spandoek op te hangen. Op het grote gele doek prijkt de tekst ‘Hier werken de helden van Breda!’ Lees hier verder

Bredanaars beginnen te hamsteren

Op verschillende plaatsen in de wereld raakten de schappen al eerder massaal leeg, maar in maart wordt er ook in Breda flink gehamsterd. Vooral lang houdbare producten en medicijnen worden volop ingeslagen. Bij de meeste apotheken mogen klanten niet meer dan drie pakjes paracetamol meenemen. Bredanaars willen zich verzekeren van een voorraad, mochten zij met een coronabesmetting thuis komen te zitten. Lees hier verder.

De eerste annuleringen van grote evenementen

Breda in Concert was één van de eerste grote evenementen die een streep door de editie van 2020 moest zetten. Het evenement zou eigenlijk georganiseerd worden in het eerste weekend dat de strenge coronamaatregelen van kracht waren. Lees hier verder.

Matthijs zit met zijn vriendin vast op een boot

De coronaperiode leverde vanaf het begin veel gedoe op, maar ook bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van de Bredase Matthijs en zijn vriendin die vast kwamen te zitten op een boot in Spanje. Lees hier verder

Megaprijs valt op Tramsingel

Een mooie opsteker voor inwoners van de Tramsingel. De PostcodeStraatprijs viel op hun postcode en daardoor wonnen vijf deelnemers een bedrag van in totaal 112.500 euro. Lees hier verder

Wil jij graag een jaarboek hebben van Breda 2020? Wordt dan Vriend van BredaVandaag! Je steunt dan jouw lokale nieuwsvoorziening, geniet heel het jaar van mooie lezersacties en ontvangt ieder jaar een prachtig gebonden jaarboek van zo’n 100 pagina’s over Breda! En dat voor slechts 29,95 euro. Ga naar https://vriendvanbredavandaag.nl voor meer informatie.