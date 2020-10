Wie helpt het bijzondere personeel van JanenAlleman aan leuke karweitjes?

BREDA - Lunchroom JanenAlleman in Breda is tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus. Toch zijn ze niet helemaal dicht, want de lunchroom is tevens een plek voor de dagbesteding van een speciaal groepje jongeren. Ze doen nu een oproep aan bedrijven die iets aan kunnen bieden wat deze jongeren kunnen doen tijdens de dagbesteding.

Aangezien alle horecagelegenheden er aan moesten geloven en opnieuw gesloten werden, moest ook lunchroom JanenAlleman dicht. En dat is vervelend voor een deel van het personeel, want bij JanenAlleman werken jongeren met een beperking. Die dagbesteding wil JanenAlleman graag open houden, maar het is lastig om aan activiteiten te komen nu er zoveel dicht is. Daarom wordt er op Facebook een oproep gedaan aan bedrijven die wellicht de helpende hand kunnen bieden.

‘’Winkeliers en bedrijven in Breda centrum, zoals iedereen weet zijn ook onze deuren tijdelijk gesloten’’, luidt de opening op de Facebookpagina. Daarna wordt aangegeven dat ze toch niet helemaal dicht zijn. ‘’Naast lunchroom zijn wij ook een plek voor dagbesteding voor een bijzonder clubje jongeren. En voor hen willen we heel graag de deuren ophouden.’’

Koffie en taart afhalen

Op donderdag- en vrijdagmiddag zal de lunchroom wel geopend zijn voor de afhaal van koffie en taart. ‘’Om toch interactie met mensen te blijven realiseren hebben we dit ingelast’’, zegt Harmke Muntslag van JanenAlleman. ‘’Aangezien we dicht moesten valt het vaste werk weg. Dit geldt ook voor de jongeren die hier normaal in het café werken. Met deze afhaalservice blijft de interactie met klanten toch een beetje staande.’’

Bedrijven met karweitjes



Om toch een zinvolle dagbesteding aan te kunnen bieden is JanenAlleman op zoek naar bedrijven of winkeliers die hen aan leuke werkjes kunnen helpen. ‘’Hebben jullie karweitjes als inpakken, tasjes vullen, sorteren etc wat we op onze locatie JanenAlleman voor jullie kunnen doen, laat het ons dan weten. Zo hebben wij weer wat om handen en kunnen weer gezellig samen aan de slag’’, is de boodschap van de lunchroom.

Inmiddels meldde zich al vier bedrijven bij de lunchroom. ‘’We zijn nog wat heen- en weer aan het mailen over de precieze invulling’’, zegt Harmke. ‘’Binnenkort kunnen de jongeren in ieder geval lego sorteren’’, geeft Harmke alvast prijs. ‘’Dit is iets waarvan we denken en hopen dat ze het leuk gaan vinden.’’ Ieder bedrijf mag zich melden geeft Harmke tot slot aan. ‘’Natuurlijk moeten we altijd kijken of het leuk werk is voor de jeugd die hier werkt, maar om toch bezig te blijven hopen we dat zo veel mogelijk bedrijven zich melden.

Ideeën en karweitjes kunnen worden ingezonden via info@janenallemanbreda.nl.