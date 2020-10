Politie zoekt getuigen van schietincident: ‘Mogelijk was het een gerichte actie’

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident aan de Bruno Renardstraat dat zondagavond plaats vond. De politie trof een aantal kogelgaten aan in de gevel van een woning, maar sluit niet uit dat het een gerichte actie op een persoon kan zijn geweest.

De meldkamer ontving rond 19:30 uur een melding van een mogelijke schietpartij. Meerdere agenten gingen naar de Bruno Renardstraat om polshoogte te nemen. Ze troffen een aantal hulzen van kogels aan. Na verder onderzoek zagen zij gaten van kogels in een woning, maar niemand bleek gewond.

De aanleiding van de schietpartij is momenteel in onderzoek. Hierbij sluit de politie niet uit dat het een gerichte actie op een persoon kan zijn geweest. Op dit moment is er nog niemand aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen met meer informatie over deze schietpartij. Bij inforamtie kunt u contact opnemen via het nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000

Zondagavond werden er in de Bruno Renardstraat in #Breda meerdere schoten gelost. We troffen een aantal kogelinslagen aan in de gevel van een woning, maar sluiten niet uit dat het een gerichte actie op een persoon kan zijn geweest. Heeft u informatie? https://t.co/cbEDJ4KBLI— Politie Breda eo (@Politie_Breda) October 19, 2020