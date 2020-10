Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt flink bij Amphia Breda

BREDA - Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in Amphia Breda is de afgelopen dagen flink gestegen. Momenteel worden er 49 coronapatiënten behandeld in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 14 op de intensive care.

Het aantal mensen dat positief getest wordt op het coronavirus is de afgelopen weken fors toegenomen. Maar dat was lange tijd slechts beperkt terug te zien bij Amphia Breda. Begin oktober werden er 10 patiënten die besmet waren met het virus behandeld in het Bredase ziekenhuis. Maar inmiddels begint ook de druk op het Bredase ziekenhuis toe te nemen.

Er worden momenteel 49 coronapatiënten behandeld in het Bredase ziekenhuis. Daarvoor is een speciale cohortafdeling geopend. Van de 49 patiënten liggen er 14 op de intensive care. De intensive care beschikt momenteel over 24 bedden, maar kan worden opgeschaald wanneer dit nodig is.

Landelijk

Landelijk zijn er momenteel 1738 mensen opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Daarvan liggen er 379 op de intensive care, aldus het RIVM.