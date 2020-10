NAC moet in topper tegen Cambuur trainer Steijn missen

BREDA - NAC zal het vanavond moeten stellen zonder hoofdtrainer Maurice Steijn. Dit vanwege zijn eerdere positieve coronatest. De Bredase formatie hervat vanavond de competitie met een inhaalwedstrijd tegen SC Cambuur

Ondanks dat de test van afgelopen woensdag aangaf dat het voor Maurice Steijn verantwoord was om de groepstraining te hervatten, bleek uit de test van zondag dat de waardes ietwat afwijkend waren. Steijn is niet meer besmettelijk voor anderen, maar werkt nog aan zijn fysiek herstel. Om deze reden zal hij vanavond niet plaatsnemen in de dug-out. Assistent-trainer Hans Visser zal de honneurs waarnemen tijdens Steijns afwezigheid

Coronabesmettingen.

Wegens coronabesmettingen binnen de selectie werden onlangs de wedstrijden tegen De Graafschap en Cambuur afgelast. Die tweede wordt vanavond al ingehaald.

Voordat het coronavirus grip kreeg op de selectie van NAC liep alles gesmeerd. Zo werden er uit de eerste zes duels 18 punten gehaald, het maximaal haalbare.

Koppositie

De wedstrijd tegen SC Cambuur mag met recht een topper genoemd worden. NAC staat momenteel bovenaan en Cambuur bevindt zich op plek drie. Bij een overwinning van de Leeuwarders nemen de bezoekers de koppositie van NAC over. Wel heeft de Bredase formatie één wedstrijd minder gespeeld.

De aftrap in het Rat Verlegh stadion is vanavond om 18:45 uur.