Man (30) springt uit rijdende auto om aan politie te ontkomen, loopt flinke hoofdwond op

BREDA - De politie heeft vanmorgen een 30-jarige Roemeen aangehouden bij de A58 ter hoogte van Ulvenhout. De man raakte gewond aan zijn hoofd bij een vluchtpoging waarbij hij uit een rijdende auto sprong.

Een 30-jarige, Roemeense man is vanmorgen aangehouden door de politie. Dit gebeurde ter hoogte van de afrit Ulvenhout aan de A58.

De man wilde duidelijk niet mee naar het bureau, want hij besloot uit zijn nog rijdende voertuig te springen om de aanhouding te voorkomen. De man liep hierbij een fikse hoofdwond op. Agenten konden hem ondanks de ontsnappingspoging aanhouden.

In zijn auto troffen agenten vervolgens tien katalysatoren aangetroffen, zeer waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Na een bezoek aan het ziekenhuis werd de verdachte voor het verdere onderzoek meegenomen. Zijn auto is in beslag genomen.