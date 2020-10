D66 wil meer verkeer over de Bredase wateren: ‘zoals de grachten in Venetië’

BREDA - De wind door je haren, zonnebril op en uitzicht op de kerk in de verte, die steeds dichterbij komt. Dat gaat natuurlijk over varen over de Mark. Dat moet meer gedaan worden en de infrastructuur over water moet daarmee beter benut worden, zo vindt D66.

Er zijn al langer plannen om de Mark door te trekken waardoor er een Singel ontstaat en de hele stad verbonden kan worden. doortrekken. ‘’En niet alleen dat, er liggen langs de Mark ook nog genoeg plekken die ontwikkeld worden en deze route alleen maar aantrekkelijker zullen maken’’, stelt D66. ‘’Of, zo u wilt, alleen maar nog drukker als we met z’n allen met de auto gaan.’’ En dat laatste zou zonde zijn wat D66 betreft.

Breda heeft een unieke kans om als Beste Binnenstad – een titel die Breda als enige twee keer mocht dragen – het gebied langs de Mark op een aantrekkelijke manier in te richten is de gedachte bij D66. ‘’Met groen, horeca, retail, recreatie en woningen. Een aantrekkelijk verblijfsgebied om ook echt te verblijven. Want zeg nou zelf, wie heeft er zin om op een terras te zitten in de dampende uitlaatgassen van auto’s in de rij voor een parkeergarage.’’

Mobiliteitshub

Een belangrijk punt in het vergroenen en veranderen van de infrastructuur is een mobiliteitshub. Een soort vertrek/overstappunt. ‘’Een plek waar bezoekers van de binnenstad kunnen parkeren om vervolgens met een andere vervoersvorm naar hartje centrum door te reizen’’ zegt D66 er over. ‘’Goedkoper, comfortabeler en sneller. Maar meer dan dat, laat het dagje uit in Breda starten met een echte beleving over het water.

D66 Breda heeft al met verschillende partijen gesproken die interesse hebben om hier een rol in te spelen. De partij zal zich in gaan zetten om het vervoer over water een rol te gaan laten spelen bij een beter bereikbaar Breda.