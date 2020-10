Actie voor gedenksteen voor Nadir Faassen levert al duizenden euro’s op

BREDA - De familie en vrienden van Nadir Faassen, de 25-jarige man die om het leven kwam bij een noodlottig ongeval bij de Markkade, zijn een actie gestart om geld in te zamelen voor een gedenksteen. Die actie kan rekenen op veel steun. Binnen een halve dag is er al ruim drieduizend euro opgehaald.

De 25-jarige Nadir Faassen uit Terheijden kwam op 1 oktober om het leven nadat hij met zijn auto in de Markkade belandde. Nadir was dagenlang vermist voordat zijn auto en hijzelf gevonden werden in de Mark.

Het noodlottige ongeval raakt veel Bredanaars. Bij de plek van het ongeval werden veel bloemen gelegd de dagen nadat bekend werd dat Nadir was overleden. Nu willen de familie en vrienden van Nadir en permanente herdenkingsplek maken op de locatie. Via een GoFundMe actie zamelen ze geld in voor een herdenkingssteen.

“Wij als familie en vrienden willen op deze locatie een herdenkingsteen plaatsen, ter nagedachtenis aan Nadir Faassen”, schrijft de familie op de pagina. “Na vele verzoeken van vrienden en kennissen die graag een steentje willen bijdragen aan deze herdenkingsteen, hebben wij deze inzamelingsactie opgezet. Wij zijn iedereen enorm dankbaar met de liefde en steun die we de afgelopen 2 weken hebben gekregen.

Laten we nu een mooie plek creëren voor Nadir, dat heeft hij verdiend!!”

De herdenkingssteen zal zo’n 500 euro kosten. “Mocht het zo zijn dat er meer wordt opgehaald, dan wordt het overschot gebruikt bij het grafsteen van Nadir Faassen. Dus in beide gevallen kunnen we allemaal een steentje bijdragen!”

De actie kan rekenen op veel reacties en donateurs. In negen uur tijd doneerden meer dan honderd mensen samen al ruim 3000 euro.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Ga naar de website.