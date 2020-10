Meteorenzwerm Orioniden vannacht te zien: Zo’n dertig vallende sterren per uur

BREDA - Komende nacht is het hoogtepunt van de meteorenzwerm Orioniden, maar ook de nachten daarna zijn er nog vallende sterren van deze meteorenzwerm te zien. Liefhebbers van vallende sterren zullen echter wel lang op moeten blijven aangezien dit pas om 4:00 uur begint.

Het weer is vanavond niet helemaal ideaal om vallende sterren te kijken. Heldere momenten worden namelijk afgewisseld met wolkenvelden. Maar vanwege de grote hoeveelheid vallende sterren is de kans dat je er toch één ziet groot. Ze ‘vallen’ namelijk met zo’n dertig per uur.

De Orioniden zijn stukjes ruimtesteen afkomstig van de komeet Halley. Ze hebben deze naam omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Het zijn zeer snelle meteoren, want ze vallen met een snelheid van ruim 200.000 km/uur.

Ook komende nachten nog volop kansen

Het beste moment om te kijken vanavond is diep in de nacht of vroeg in de ochtend, tussen 4:00 en 6:00 uur. Dan vallen er ruim 30 sterren per uur. Ook in de uren daarvoor is al een aantal vallende sterren te zien. Aan het begin van de nacht zijn het er ongeveer 10 per uur. De sterren vallen om 4:00 uur richting het zuidoosten en daarna verschuift dit naar het zuiden. Mocht je eerder in de nacht kijken dan is de kijkrichting wat meer naar het oosten.

Ook komende nachten zijn de vallende sterren nog te zien. Wel neemt het aantal vallende sterren per uur langzaam af. Zondagnacht zullen dit er nog altijd zo’n 24 per uur zijn.

De temperatuur daalt komende nacht naar 13 à 14 graden en in de nacht van vrijdag is het 9 tot 11 graden. In het weekend koelt het ’s nachts af naar 8 tot 10 graden. Als je buiten gaat staan kijken is een warme jas dus zeker geen overbodige luxe.