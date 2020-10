Twee Bredanaars vallen in de prijzen bij BankgiroLoterij: Prijzen van 10.000 euro

BREDA - Niet één, maar twee Bredanaars zijn flink in de prijzen gevallen bij de Bankgiroloterij. Zowel Hans en Carla als John werden verrast met een geldprijs van 10.000 euro.

Voor veel mensen zorgt het coronavirus voor een lastige tijd. En dan is het winnen van een geldprijs natuurlijk een fijne opsteker. Het gebeurde zowel Bredanaars Hans en Carla als John. Zij werden verrast met een geldprijs van maar liefst 10.000 euro.

Op beide adressen gaat het geld goed ingezet worden. Zo laten Hans en Carla weten dat hun dak toe is aan vervanging. Zij gaan hun 10.000 euro daarvoor gebruiken. “Echt fantastisch”, laten ze weten. Bredanaar John laat zijn gewonnen geld nog even op de bank staan tot de coronacrisis is afgelopen. “Zodra het weer kan ga ik op vakantie naar Thailand!”

Over de Bankgiro Loterij

Aan de BankgiroLoterij doen zo’n 750.000 Nederlander smee. Een deel van de inleg van alle deelnemers van de BankgiroLoterij wordt gedoneerd aan culturele organisaties. In 2020 gaat dat in totaal om ruim 84 miljoen euro dat wordt verdeeld over 77 culturele organisaties.



