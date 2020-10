Man (20) uit Teteringen op heterdaad aangehouden voor drugsdeal in de Hoge Vucht

BREDA - Agenten hebben dankzij een anonieme tip een 20-jarige man uit Teteringen aan kunnen houden. Hij wordt er van verdacht drugs te dealen

Gisterenmiddag werd de man aan de Roeselarestraat in de wijk Hoge Vucht op heterdaad betrapt bij een drugsdeal op de parkeerplaats van een winkelcentrum. Op basis van een anonieme tip werd deze drugsdeal door onopvallende agenten geobserveerd. Na de deal konden agenten de man met zijn auto aan de kant zetten en controleren.

In het voertuig bleek een verborgen ruimte te zitten waar verschillende zakjes met cocaïne lagen. Hiervoor is de man aangehouden. Ook de woning van de man is kort daarna doorzocht, daarbij is niets aangetroffen.