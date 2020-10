Het WK Stratego gaat niet door, maar de Bredase Tim traint lekker door

BREDA - Bordspellen, de een is er gek op, de ander kan er niet tegen (als ze verliezen). Nu de tijd is verzet, zijn de avonden weer langer donker. En dat betekent dat op veel Bredase keukentafel de spelletjes weer worden uitgestald. Bij de Bredase Tim is dat niet het geval, want hij is áltijd bezig met spellen. Hij is namelijk drievoudig wereldkampioen Stratego. Het WK van dit jaar kon niet doorgaan, maar Tim speelt lekker door.

In 2013, 2014 en 2019 was Tim wereldkampioen Stratego en dat kwam hem niet aanwaaien. Al sinds zijn vijfde is Tim gek van het spel. ‘’Ik speelde het toen ik klein was veel op feestjes met mijn neef’’, vertelt Tim. ‘’Mijn neef is ook degene die mij aangestoken heeft met het spel. Hij was heel enthousiast over het spel en zo ben ik er een beetje ingerold.’’

Toernooien

Vanaf zijn twaalfde ging Tim ook meedoen aan toernooien. ‘’Ook hier kwam mijn neef eigenlijk mee, hij had ergens een advertentie gezien voor een strategotoernooi’’, zegt Tim. ‘’Toen ik een jaar of vijftien was ging ik meedoen bij de volwassenen. Dit liep meteen erg goed, ik won zelfs van een oud-wereldkampioen.’’

Gaandeweg leerde Tim de andere deelnemers ook steeds beter kennen. ‘’Dat is wel belangrijk in je tactiek. Er zijn verschillende tactieken, maar het gaat eigenlijk altijd om je tegenstander. Hier stem je die tactiek op af.’’ Zo legt Tim uit dat je er voor kunt kiezen om je sterkste stukken wat meer vooraan te zetten. Op die manier speel je wat aanvallender. ‘’Maar je kunt het ook andersom doen en die stukken achterin zetten ze zo wat behoudender spelen.’’

Andere hobby’s

Tim is sowieso een groot fan van bordspellen, maar ook van meerdere sporten. ‘’Ik doe aan tafeltennis, zaalvoetbal en wielrennen. Ik vind sport in het algemeen heel mooi’’, aldus Tim. Daarnaast is hij ook een fan van diverse spellen. ‘’Ik hou van poker, risk en ook van schaken, maar Stratego steekt er wel bovenuit.’’

Oefenen

Tim speelt al jaren Stratego en won ook diverse toernooien. Toch blijft hij oefenen om op niveau te blijven. ‘’In essentie is het als fietsen, je verleert het nooit’’ zegt Tim over het spel. ‘’Wel is het niveau door de jaren heen omhoog gegaan, dus je moet het wel blijven spelen om bij te blijven.’’ Zelf oefent Tim eens in de twee weken bij de Bredase strategoclub BSC De Baronnen. ‘’Zo hou ik mijn niveau op pijl, helaas zijn ze nu gesloten vanwege coronamaatregelen.’’

Dit jaar was er geen strategotoernooi vanwege corona, toch probeert Tim er het positieve van in te zien ‘’Aangezien ik in 2019 kampioen was, prolongeer ik nog een jaar de titel. Al had ik liever gezien dat het toernooi gewoon doorging.’’