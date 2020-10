Mobiele flitspaal geplaatst op weg van Breda naar Rijsbergen: ‘Brabant gaat voor nul verkeersdoden’

BREDA - Aan de Bredaseweg in Rijsbergen, de N263, staat sinds enkele dagen een mobiele flitspaal. De paal hoort bij de campagne ‘Brabant gaat voor nul verkeersdoden’.

Op de Bredaseweg bij de kruising met het Baantjespad staat sinds een paar dagen een mobiele flitspaal. Op de paal staat groot de tekst ‘Brabant gaat voor nul verkeersdoden’. Deze slogan hoort bij de verkeersveiligheidscampagne in Brabant.

‘Brabant gaat voor nul verkeersdoden’

Brabant telde in 2019 opnieuw veel verkeersdoden: er vielen 142 slachtoffers in het verkeer. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat zei daarover: “Achter dit kille cijfer gaan 142 mensen schuil die door hun naasten worden gemist. Wij streven dan ook naar nul verkeersslachtoffers, want iedere verkeersdode is er een teveel. Als provincie investeren we in goede wegen en verkeersveilige infrastructuur. Maar uiteindelijk speelt het menselijke gedrag een cruciale rol. Daarom is het zo belangrijk dat we aandacht blijven vragen voor veiliger verkeer.”

De campagne zet in op bewustwording over de rol van het individu in het verkeer. “Ben jij je bewust van jouw rol?” Ook worden er onder andere fietsverlichtingscampagnes georganiseerd en er wordt aandacht besteed aan de gevaren van alcohol in het verkeer.