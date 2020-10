Bordspellen worden herontdekt tijdens coronaperiode

BREDA - De coronaperiode zorgt ervoor dat veel plekken niet toegankelijk zijn. Veel mensen (her)ontdekten de bordspellen. Ook winkels merken dat het drukker is. Of dat met corona te maken heeft is lastig te meten, maar spellen zijn in ieder geval weer zeer in trek. Zo merkten ook de Bredase winkels Hesemans en Dé Spellenwinkel.

Al sinds jaar en dag is Hesemans een begrip binnen Breda. De zaak verkoopt voornamelijk klassieke spellen zoals schaken, dammen en backgammon. En naast spellen overigens nog een heleboel andere dingen. ‘’In de coronperiode merk je wel dat er meer mensen komen’’, vertelt eigenaar Johan Hesemans. ‘’Vooral het spel Keezen is momenteel zeer in trek bij de mensen.’’ Keezen is een soort combinatie tussen pesten en mens-erger-je-niet.

Maar Hesemans focust zich niet enkel op spelletjes. ‘’Wat wij voornamelijk veel verkocht hebben de afgelopen periode zijn legpuzzels’’, aldus Hesemans. Of het nu om spelletjes gaat of om legpuzzels bij Hesemans merken ze wel dat de coronaperiode er voor zorgt dat mensen dingen zoeken om vanuit thuis te doen ‘’Ik heb wel het idee dat mensen in de coronaperiode de spelletjes weer herontdekt hebben’’, aldus Hesemans.

Spellen, spellen en nog eens spellen

Een winkel die zich puur richt op spellen, zoals de naam al verklapt, is Dé Spellenwinkel. De zaak heeft een breed scala aan spellen. Dit gaat van bordspellen tot kaartspellen en van breinbrekers tot legpuzzels. ‘’Ik heb wel het idee dat er momenteel meer mensen komen, maar ik zou niet willen zeggen dat dit specifiek door corona komt’’ zegt eigenaresse Margot Zijtregtop. Er zijn meerdere spellen die het goed doen, maar één echte topper noemen wil de eigenaresse niet. ‘’Het zijn allemaal leuke spellen en ik wil niet één spel bevoor- of benadelen.’’

Dat de zaak en spellen goed lopen komt volgens Zijtregtop ook door de vaste klanten van de zaak. ‘’We hebben veel vaste klanten die terug blijven komen. Zij brengen ook weer nieuwe mensen binnen bij ons, ik denk dus dat de goede zaken veelal ook daardoor komen.’’



Eigenaresse Margot Zijtregtop - Foto: Margot Zijtregtop