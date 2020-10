Breda puzzels, posters en kleding: pop-up shop van InBreda is een groot succes

BREDA - Breda-puzzels, posters, spelletjes, kleding, en een galerij met foto’s van de stad. Wie onlangs door de Houtmarkt is gelopen, zal het ongetwijfeld opgevallen zijn: de pop-upwinkel van community InBreda. Een regelrecht walhalla voor de Breda-liefhebber. ‘’En die hebben we er genoeg in onze mooie stad’’, zegt oprichter Bouke Tuit.

Bouke Tuit begon in 2016 over zijn stad, Breda te schrijven. Vier jaar later heeft InBreda online bijna 100.000 volgers. Op de social media pagina’s van InBreda komen naast acties en nieuws regelmatig prachtige foto’s van Breda voorbij. Net als in de winkel. ‘’We wonen dan ook wel in een zeer fotogenieke stad’’, aldus Bouke. ‘’En dat gaat verder dan de Grote Kerk. Wie bij ons in de winkel een kijkje neemt, ziet vanzelf deze diversiteit. Iedere fotograaf kijkt toch weer anders.’’

Dat de Breda winkel naast merchandise en cadeaus ook een fotogalerij heeft, is voor Bouke niet meer dan logisch. ‘’We willen een plek zijn voor Bredase makers: fotografen, kunstenaars, meubelmakers, creatieven. Hoewel onze winkel er slechts tijdelijk zit, tot 15 december levert dat alleen maar winnaars op.’’

Langer blijven

Maar wat gaat er na 15 december gebeuren? ‘’Dat weten we nog niet’’, zegt Bouke. ‘’De roep is er dat we zeker moeten terugkeren. Dat heeft ook veel te maken met het gat dat de sluiting van de VVV-winkel heeft achtergelaten. Dat vullen wij op onze eigen manier op.’’

Alles valt of staat bij de haalbaarheid. InBreda is een particulier initiatief. ‘’Wij doen het zonder financiële hulp vanuit bijvoorbeeld de gemeente”, aldus Bouke. ‘’Maar mét de helpende hand van lokale ondernemers. Pandeigenaar Maas-Jacobs die fantastisch met ons meedenkt, maar bijvoorbeeld ook meubelmakers en leveranciers.’’

Klanten kunnen altijd bestellen op de webshop. Toch merkt Bouke dat mensen behoefte hebben aan een fysieke winkel. Eén waar je op je gemakje rond kunt snuffelen en vragen kunt stellen. De komende twee maanden willen Bouke en collega’s nog even knallen.

De tijdelijke winkel van InBreda in de Houtmarkt is iedere week geopend van donderdag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur (onder voorbehoud van nieuwe maatregelen).