Snelheidsduivel zonder geldig rijbewijs racet met 120 km per uur over Graaf Engelbertlaan

BREDA - De politie heeft woensdagavond na een achtervolging door Breda een bestuurder aangehouden die zonder geldig rijbewijs door Breda racete. De man reed op de Graaf Engelbertlaan maar liefst 120 kilometer per uur.

De bestuurder trok de aandacht van agenten toen hij met grote snelheid over de Graaf Engelbertlaan scheurde. Hij reed 120 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Een overtreding van maar liefst 70 kilometer per uur.

Toen agenten een volgtegen gaven, besloot de bestuurder te vluchten. Een achtervolging door Breda volgde, die eindigde in de Kraanstraat. Daar reed de bestuurder zich klem. Na onderzoek bleek de bestuurder al sinds 2001 een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben. Ook was hij onder de invloed van drank en drugs. De man is aangehouden.