Breda organiseert interactieve en stadsbrede klimaatbijeenkomst

BREDA - Stap voor stap naar een duurzamere stad. Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2 neutraal te zijn en om een klimaatbestendige stad te worden. De gemeente werkt hieraan al samen met de partners in de stad. Morgen licht de gemeente de stappen naar een CO2-neutrale, gasloze stad en een klimaatbestendig en groen Breda toe in een online bijeenkomst.

In het interactieve deel bespreekt de gemeente met inwoners, ondernemers en partners in de stad hoe ze samen aan de slag kunnen gaan om de plannen en maatregelen te realiseren. Ook wordt besproken wat er al gebeurt op dat gebied en welke subsidiemogelijkheden er zijn voor nieuwe initiatieven.

“Er gebeurt gelukkig al heel veel in de stad op het gebied van verduurzamen en vergroenen’zegt wethouder energietransitie, Greetje Bos. ‘’Het kan ook alleen maar als we samen deze uitdaging aangaan, stap voor stap. Allereerst door onze gewoontes te veranderen van hoe we met energie omgaan. En dat wát we gebruiken aan energie steeds duurzamer is.’’

Energietransitie en Transitievisie

Het overgaan van aardgas naar duurzame energie zoals elektriciteit en warmtebronnen is in de energietransitie heel belangrijk. Daarom maakt Breda een Transitievisie warmte. In deze visie staat welke energieconcepten er het beste passen in een bepaalde wijk en welke wijken als eerste in aanmerking komen om van het gas af te gaan. Stakeholders, partners in de stad en inwoners zullen worden betrokken bij deze fase van het proces. De visie is eind 2021 klaar.

Wijkuitvoeringsplannen

Het streven is om voor 2030 vijf wijken aardgasvrij en aardgasloos-gereed te maken. Aardgasloos-gereed betekent dat woningen bouwkundig en installatietechnisch voorbereid zijn op een alternatieve energiebron. Hierdoor kan de afkoppeling van het aardgas later zonder grote inspanning en overlast plaatsvinden. Eind 2021 start het proces voor de wijkuitvoeringsplannen.

Klimaatadaptatie

Naast de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, nemen inwoners, ondernemers en Gemeente Breda al maatregelen om de effecten van de al aanwezige klimaatverandering op te vangen. ‘’We noemen dit klimaatadaptatie’, aldus wethouder klimaatverandering Paul de Beer. Dit gebeurd bijvoorbeeld door bestrating te vervangen door plantvakken. Hierdoor ontstaat minder wateroverlast op lage punten en kan er meer regenwater in de bodem zakken. “Breda is op veel manieren bezig met de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering’’, zegt De Beer

Subsidiemogelijkheden

Voor het Uitvoeringsplan Klimaat (UPK) kunnen in de periode 1 tot 30 november 2020 initiatieven aangemeld worden. Ook zijn er voor Klimaatadaptatie mogelijkheden voor ondersteuning. Op www.PlanBreda.nl staat hoe deze initiatieven aangemeld kunnen worden in samenwerking met partijen in de stad.