Lange, donkere avonden? Spelletjesfanaat Sjoerd heeft er geen last van

ULVENHOUT - De verveling staat bij veel Bredanaars toe nu de avonden donker en guur zijn. Maar de Ulvenhoutse Sjoerd Sprangers (25) heeft daar geen last van. Hij is een echte spelletjesfanaat. “Hoe harder je bij een spel na moet denken over je tactiek, hoe leuker ik het vind.”

Wie binnenkomt in de woonkamer van de 25-jarige Sjoerd kan de enorme verzameling spellen eigenlijk niet missen. Een kast tot het plafond puilt uit, en daar omheen zijn op de grond alweer nieuwe stapels aan het ontstaan. Zo gek is dat niet, want Sjoerd is al van jongs af aan gek op spellen. Dus zijn verzameling blijft groeien. “Mijn favoriete spel is Dominion”, vertelt hij. “Daarbij kun je allerlei verschillende uitbreidingen kopen, die je kan gebruiken om het spel weer een nieuwe twist te geven. Alleen van Dominion heb ik al elf dozen. Maar ook Carcassonne, wat meer mensen waarschijnlijk kennen, vind ik erg leuk.”

Tactiek

Als er voor Sjoerd één ding belangrijk is bij het spelen van een spel, dan is het de tactiek. “Spellen waarbij geen tactiek nodig is vind ik echt afschuwelijk. Je moet mij geen mens-erger-je-niet of ganzenbord laten spelen”, vertelt hij lachend. Dat terwijl dat juist spellen zijn die bij veel gezinnen regelmatig op tafel verschijnen. “Ik snap wel dat mensen het gezellig vinden dat je bij zo’n spel niet zo hard na hoeft te denken en gewoon gezellig kan kletsen, maar in mijn ogen kun je dan net zo goed dat hele spel achterwege laten en gewoon gaan praten.”

Bij Dominion is niet over het spel nadenken geen optie. Het is een ‘deck-building game’ waarbij je verschillende actiekaarten in het spel hebt. Die kaarten kun je kopen, en de acties kun je uitvoeren. Het doel is om zoveel mogelijk punten in jouw stapel te krijgen. “Je hebt altijd maar tien verschillende actiekaarten in het spel, maar er bestaan er meer dan tweehonderd. Door andere kaarten te kiezen bij de start van het spel, verandert ook iedere keer wat de beste tactiek is.” Dat betekent dus ook dat je iedere keer je in moet lezen in wat de actiekaarten precies inhouden. Maar van lange spelregels is Sjoerd niet bang. “Veel mensen hebben er een hekel aan om zich door een lange handleiding heen te moeten worstelen. Ik vind dat juist leuk. Terwijl ik lees over alle acties en mogelijkheden, begint mijn hoofd al meteen allerlei tactieken te bedenken.”

Donkere dagen

Nu de avonden donker zijn en feestjes en evenementen niet doorgaan, heeft Sjoerd extra veel tijd om spellen te spelen. Toch verandert dat voor hem niet veel. “Aan de ene kant omdat ik altijd wel graag spellen speel. Ook als buiten de zon schijnt. En aan de andere kant ook omdat deze coronatijd ook voor een spelletjesfanaat als ik wel nadelen heeft. Zo organiseer ik altijd de spelletjesavonden bij CM.com, waar ik werk. Maar die avonden kunnen door het virus niet doorgaan. Ook is het niet meer mogelijk om met een vriendengroep samen een hele middag bij iemand thuis te spelen.”

De coronamaatregelen betekenen voor Sjoerd dat hij nog maar twee vrienden mag ontvangen om een spel mee te spelen. “Gelukkig kan dat wel coronaproof. Ook speel ik iedere week wel een avond een spel met mijn vriendin. Zij vindt tactische spellen gelukkig ook leuk.” Sjoerd speelt nu dus niet per se meer of minder spellen dan afgelopen maanden. Maar wanneer het wel flink gaat toenemen, is na de feestdagen. Dat weet hij nu al. “Ik krijg natuurlijk altijd nieuwe spellen cadeau met Sinterklaas en Kerst. En als ik iets nieuws heb, dan wil ik het meteen zoveel mogelijk gaan spelen!”