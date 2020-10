Brandweer rukt uit voor brandmelding in Lidl op Dr. Struyckenplein

BREDA - De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor de melding van een brand in de Lidl aan het Dr. Struyckenplein. Het bleek te gaan om een rokende kassa.

Bezoekers van de Lidl aan het Dr. Struyckenplein zijn vanochtend opgeschrikt door een bezoek van de brandweer. Rond 11:40 kwam er namelijk bij de alarmcentrale een melding binnen over een brand op het Dr. Struyckenplein. De brandweer en de politie rukten uit. Op locatie bleek de brand in supermarkt Lidl te zijn. Eén van de kassa’s was begonnen met roken. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

De brandweer had alles uiteindelijk snel onder controle. Het Lidl pand hoefde hierdoor niet eens ontruimd te worden. Klanten konden gewoon rustig verder met hun boodschappen.



PERRY ROOVERS