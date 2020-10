Inbreker (42) op heterdaad aangehouden na inbraak in Bredaas studentenhuis

BREDA - Een 42-jarige man is vannacht door de politie op de Molenstraat aangehouden. Dit vanwege een inbraak in een studentenhuis in de Catharinastraat. Bij hem werd onder meer een laptop van één van de studenten aangetroffen.

Een 21-jarige bewoner werd vrijdag al vroeg wakker. Om 03.40 uur hoorde hij het geluid van de deurklink in zijn huis en zag hij de deur open gaan. Hij zag een hem onbekende indringer staan. De inbreker is vervolgens via de trap naar buiten gegaan, waarna de bewoner de politie alarmeerde.

De inbreker is de Molenstraat ingelopen. Om 3:50 uur zagen agenten die naar de melding op weg waren dat in die straat een man achter een muurtje op zijn hurken zat. Naast de man stonden twee tassen, in een ervan zat een laptop. De verdachte vertelde dat hij dronken was en moest braken.

Bij navraag bij het slachtoffer bleek dat een laptop was gestolen. Merk en type kwamen overeen met de computer in de tas waarna de verdachte is aangehouden. In de tas werd ook nog een horloge en een scheerapparaat van de 21-jarige bewoner aangetroffen. Mogelijk is hij via een niet afgesloten balkondeur de woning binnen gekomen.