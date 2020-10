Weerbericht Breda: ‘Zaterdag kans op rukwinden en lichte regen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 23 oktober en de volgende dagen.

Algemene luchtdrukverdeling

Boven de Atlantische Oceaan liggen enkele diepe lagedrukgebieden. De barometerstand, de kerndruk in de centra van deze lagedrukgebieden is behoorlijk laag. De eerste fronten ervan liggen boven de Britse eilanden. Die zullen in de loop van het weekend ook over Brabant gaan trekken.





Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het bewolkt met kans op een lokale lichte bui. Minima rond 9 of 10 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar meestal droog. Een verdwaald lokaal licht buitje is mogelijk. Gaandeweg de dag komt er wat zonneschijn. De wind neemt toe naar matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort. Er kunnen rukwinden tot 60 km/u voorkomen. De middagtemperaturen komen op zo’n 15 graden uit.



Zondag

Op zondag is het bewolkt. Het kan langdurig regenen, waardoor de hoeveelheden wel wat kunnen oplopen. Later op de dag volgen ook drogere momenten. De zuidenwind is met 3 Beaufort matig. Maximumtemperaturen van 12 tot 13 graden.

Maandag

Wisselend bewolkt met wat zon en perioden met zware bewolking. Plaatselijk kan er een regenbui vallen. De zuidenwind blijft matig, 3 Beaufort. Maxima tot 14 graden.





Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor vrijdag 23 oktober 2020

Zon op: 08:19 uur

Zon onder: 18:30 uur

Daglengte: 10:11 uur



Wintertijd

In de nacht van zaterdag 24 oktober 2020 op zondag 25 oktober 2020 begint de wintertijd.

De klok gaat om 3:00 uur terug naar 02:00 uur. Dus een uurtje langer nachtrust.



Zo was het weer donderdag 22 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 17,5 graden

Minimumtemperatuur: 11,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 23 oktober 2020 om 12:00 uur