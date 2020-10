NAC verliest op bezoek bij Almere City

BREDA - NAC heeft vrijdagavond een pijnlijk verlies geleden bij Almere City. De ploeg van Maurice Steijn verloor met 2-0 door doelpunten van Sørensen en Hammouti. Niet alleen de score was een tegenvaller, maar ook aanvallers Sydney van Hooijdonk en Kaj de Rooij moesten het veld vroegtijdig geblesseerd verlaten.

Voor het eerst sinds 26 september (NAC - Jong PSV) was Steijn weer lijfelijk aanwezig bij een competitieduel. Bij de ontmoetingen met Jong Ajax en Cambuur gaf hij de aanwijzingen nog per telefoon door aan assistent Edwin de Graaf. Ook Moreno Rutten en Mounir El Allouchi waren fit genoeg om te starten en dus kon Malone weer op zijn vertrouwde plaats op het middenveld plaatsnemen.

In het begin van de wedstrijd gaat het gelijk op tussen de nummer drie en de nummer twee van de Eerste Divisie. Beide teams zoeken naar zwaktes in de defensie van hun opponent. Afgezien van een vrije trap vanaf een meter of 25 van Nick Venema duurt het even voor er gevaar gesticht wordt voor één van de doelen. Hij schoot de bal hard richting het doel, maar doelman Woud kreeg er net nog een handje achter.

Halverwege de eerste helft is het Thomas Verheydt die namens Almere City voor de eerste keer gevaarlijk wordt. Hij kopt uit een corner van dichtbij op doel, maar de inzet mist kracht en NAC-doelman Nick Olij weet met enige moeite redding te brengen. In de fase daarna wordt er uit voorzetten wel dreiging gecreëerd, maar uiteindelijke kopballen en schoten gaan steevast over en naast. Hierna was het vooral de thuisploeg die aan aanvallen dacht. NAC was maar sporadisch op de helft van Almere City te vinden en kon geen vuist maken. De Almeerders waren veelvuldig in balbezit, maar tot echt grote kansen kwamen ze nog niet.

In de veertigste minuut voltrok zich een vervelend moment voor NAC en al helemaal voor Kaj De Rooij. De aanvaller, die pas zijn tweede wedstrijd speelde voor De Parel van het Zuiden, kwam verkeerd terecht na een verdedigende actie in het eigen zestienmeter gebied en bleef daar aangeslagen liggen. Op het eerste gezicht lijkt het een vervelende blessure te zijn voor de Bestenaar.

Tot overmaat van ramp kwam NAC in de 45e minuut ook nog op achterstand. Elias Sørensen kopte een afgemeten voorzet achter Nick Olij en tekende daarmee voor de 1-0. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft had de voorsprong voor Almere City al snel verdubbeld kunnen zijn. Maar via de binnenkant van de paal verdwijnt een inzet van Tim Receveur weer uit de doelmond. Ook Sørensen van Almere City krijgt na een uur de kans om zijn tweede van de avond te maken, maar uit een lastige hoek kan zijn harde schot onschadelijk worden gemaakt door de Bredase goalie.

Na het uitvallen van Kaj de Rooij kreeg NAC de tweede tegenslag te verwerken. Ook Sydney van Hooijdonk moest de strijd staken met een blessure.

Verder gebeurde er in de tweede helft weinig. NAC probeerde het nog wel, met de inbreng van Noblejas, Dogan en Buffonge, maar verder dan een knal van afstand van de laatstgenoemde kwam het niet. Wel wist Almere nog een keer te scoren. Hammouti schoof de bal van buiten het zestienmetergebied knap in de lange hoek en tekende daarmee voor de eindstand.

Al met al een zeer vervelende avond in Almere. Maandag kan NAC zich revancheren op bezoek in Deventer, waar het Go Ahead Eagles treft voor de eerste ronde van de KNVB Beker.