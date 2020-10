Vanaf volgend jaar hangt er op elk station in Nederland een AED

Op ieder treinstation komt volgend jaar een AED (automatische externe defibrillator) te hangen. Dat melden de NS en spoorbeheerder ProRail in een gezamenlijk persbericht. In samenwerking met de Hartstichting worden in totaal 450 van zulke hartstarters geplaatst op alle 350 stations in Nederland.

Met defibrillators op alle treinstations in Nederland willen de NS en ProRail een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk, schrijven ze in een gezamenlijk persbericht. Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten begint met de inzet van zo’n AED. Dat is nu nog niet overal mogelijk omdat er simpelweg te weinig van dat soort apparaten hangen. Nu hangen er voornamelijk op de grote stations AED’s. Alle systemen worden ook gekoppeld aan het oproepsysteem HartslagNu, zodat burgerhulpverleners die zijn gekoppeld aan het systeem de AED snel kunnen vinden.