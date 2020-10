Anti-corona leuzen geschreven op winkelkarrenstalling bij Jumbo op Dr. Struyckenplein

BREDA - Vandalen hebben de leus ‘Corona = nep, PRC ook’ op de glazen stalling van de winkelkarretjes bij de Jumbo aan het Dr. Strucykenplein geschreven. Het is niet duidelijk wie hier achter zit.

Zondagochtend werd er corona ontkennende leuzen ontdekt op de glazen stalling van de winkelkarren van de Jumbo. Op de glazen wanden viel te lezen ‘Corona = nep, PRC ook’. Wie achter de actie zit, is niet bekend.

Het is niet de eerste anti-corona actie dit weekend. Gisteren bleek de Bredase teststraat doelwit van vernielingen. Dat schreef de GGD West-Brabant op Twitter. Burgemeester Paul Depla was niet te spreken over de actie. “Teststraat GGD beklad en borden vernield. En mensen uitgescholden en geïntimideerd door mensen die Corona een sprookje vinden. Te triest voor woorden”, aldus de burgemeester op Twitter.