Maarten (25) al drie dagen vermist vanuit Breda

BREDA - De 25-jarige Maarten van der Hoeven is al drie dagen vermist vanuit Breda. Waarschijnlijk verliet hij in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn ouderlijke woning. Sindsdien is er niets meer van hem gehoord.

Vermoedelijk heeft Maarten op zaterdagnacht 24 oktober 2020 tussen 00:30 uur en 1:15 uur zijn ouderlijke woning verlaten, onbekend waarheen.

Maarten droeg op dat moment een blauwe spijkerbroek, donkerblauw t-shirt met drie knopen met een wit t-shirt daaronder. Hij droef witte sokken en zwarte schoenen. Tevens heeft hij een donkerblauwe gewatteerde jas met capuchon meegenomen. De jas is van het merk Scotch en Soda en de capuchon van de jas is aan de binnenkant cobaltblauw van kleur.

Maarten heeft een slank postuur, is 1.80 meter lang, heeft zwart haar wat hij middel/kort plat draagt zonder gel. Maarten heeft geen gezichtsbeharing. Hij heeft schoenmaat 41/42. Daarnaast heeft Maarten een moedervlekje onder zijn onderlip en een litteken op zijn romp, afkomstig van een operatie. Maarten is slechtziend en heeft beperkingen.

Maarten is vrijdag rond 21.30 uur voor het laatst gezien door zijn moeder in zijn slaapkamer. Zij heeft hem omstreeks 00:30 uur nog een bericht gestuurd via Whatsapp, maar dit bericht is nooit meer bij Maarten aangekomen. Zijn mobiele telefoon staat uitgeschakeld.