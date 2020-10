De beste speculaasbrokken van Nederland komen uit Breda

BREDA - Het is al weer eind oktober en de winkels liggen vol met lekkernijen voor de feestdagen. En ben je nou een echte fan van speculaas? Dan heb je geluk. Want uit een landelijke verkiezing is het speculaasbrok van het Bredase Banketbakkerij Van Haaren verkozen tot lekkerste van Nederland. “Het is echt een opsteker voor ons, zeker in deze tijd!”

Banketbakkersgilde Patisserie College houdt elk jaar een wedstrijd voor de beste speculaasbrok van Nederland. Dit jaar deden er ook weer 45 aangesloten banketbakkers mee. De speculaasbrokken zijn er verschillende vormen en maten. De vakjury beoordeelt welke het beste is en heeft daar meerdere criteria voor. Onder andere de vorm en maat spelen mee, maar ook de balans in kruiden, het brosse karakter en de kleur.

Winnaar

De winnaar van dit jaar is banketbakkerij Van Haaren. En daar zijn de eigenaren van de zaak aan de Veemarktstraat heel blij mee. ‘’Het is een mooie opsteker voor het bedrijf, zeker in deze tijd’’, zegt Natasja van Mook, eigenaresse van de banketbakkerij. ‘’Alle eer gaat voornamelijk naar mijn man Corné, hij bakt de speculaasbrokken.’’ De verkiezing verliep dit jaar wel wat anders dan gewoonlijk legt Natasja uit. ‘’Normaal komen we samen tijdens een ledenvergadering met de banketbakkers die aan zijn gesloten bij Banketbakkersgilde Patisserie College. Dan neemt iedereen twee brokken speculaas mee die dan door de vakjury beoordeeld worden. Dit jaar was dit vanwege corona niet mogelijk en dus hebben we de brokken op meerder punten verzameld. Deze zijn vervolgens naar een Van der Valkhotel in Amsterdam gegaan, waar de keuring plaats heeft gevonden.’’

Naast de speculaasbrokken is Van Haaren bekend van meerdere lekkernijen. ‘’Het Bredaos Koekske en Bredaos Kikske zijn ook specialiteiten van onze banketbakkers’’, aldus Natasja. ‘’Verder hebben wij onze chocoladeletters met Liefmans en Licor 43 vulling die het tijdens de sinterklaasperiode altijd goed doen. Binnenkort hopen wij ook een nieuwe smaak hieraan toe te voegen.’’

Van Haaren heeft het 70-jarig jubileum van 2020 niet uitgebreid kunnen vieren en dus is deze prijs een extra opsteker. ‘’We hopen een goede periode tegemoet te gaan en deze extra publiciteit is heel fijn. We hopen op een drukke periode aan het einde van het jaar’’, besluit Natasja.