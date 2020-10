Herdenking van de bevrijding in Breda: Keihard contrast met vorig jaar

BREDA - Waar vorig jaar Koning Willem-Alexander een bezoek bracht aan Breda voor de herdenking van 75 jaar vrijheid, zag de herdenking er dit jaar heel anders uit. Zowel bij het Ereveld als op de Grote Markt stond het vorig jaar bomvol. Dit jaar was burgemeester Paul Depla bijna alleen op het Ereveld om een ode te brengen met een bloemenkrans en een speech.

Rijen dik stonden de toeschouwers vorig jaar om een glimp op te vangen van de herdenking en de Koning die langskwam. Speciaal voor 75 jaar bevrijding was er een uitgebreid programma samengesteld waarbij onder andere Koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig waren. Hoe anders was het dit jaar door alle coronamaatregelen. Burgemeester Depla die bloemenkransen kwam leggen op de oorlogsgraven aan de Ettensebaan en Vogelenzanglaan met een enkele trompettist. Dat terwijl er vorig jaar nog een complete parade van militaire voertuigen en muziek door de stad trok.

Herdenking op het Poolse Ereveld aan de Ettensebaan - Jorgen Janssens

Burgemeester Paul Depla had een uitgebreide speech voorbereid om deze bijzondere aangelegenheid niet zomaar voorbij te laten gaan. Zo verwees hij naar vorig jaar, de 75e editie. ‘’We hebben vorig jaar in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en President Duda uitgebreid gevierd dat we sindsdien in vrede en vrijheid leven’’, zo zegt de burgemeester. ‘’Ad Figiel, Marian Slowinski en Edward Semrau waren daar ook bij aanwezig. Veteranen die in hun jonge jaren met gevaar voor eigen leven voor onze vrijheid hebben gestreden.’’ Helaas zijn deze drie veteranen ons dit jaar ontvallen.

Corona

Ook de burgemeester kan natuurlijk niet om het coronavirus heen. Niet alleen omdat het ongemakken met zich meebrengt, maar ook juist op deze dag die vorig jaar nog zo drukbezocht was. ‘’Ik vind het belangrijk om stil te staan bij de bevrijding van Breda’’, aldus Depla. ‘’Ook nu het coronavirus een streep heeft getrokken door de gebruikelijke herdenkingsplechtigheden op het ereveld aan de Ettensebaan en op de erebegraafplaats aan de Vogelenzanglaan.’’

Belang van vrijheid

‘’Het is belangrijk dat iedereen beseft dat vrede en vrijheid niet gewoon is’’, aldus burgemeester Depla, die dus met nadruk noemt dat dit niet vanzelfsprekend is. De burgemeester vind het van groot belang dat er ondanks het coronavirus wel wordt stilgestaan bij de vrijheid en de mensen die hier ooit hun leven voor gaven. ‘’Ik vind het ook belangrijk om erbij stil te staan dat we onze vrijheid te danken hebben aan de soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Dat Nederland bevrijd is door bondgenoten.’’

In zijn toespraak verwijst Depla ook naar Alfons Jaranowski en Franciszek Kowalski. Twee soldaten die de bevrijding van Breda met hun leven hebben moeten bekopen op het moment dat de opmars al was ingezet. Ze liggen naast elkaar begraven op het ereveld aan de Ettensebaan. Burgemeester Depla had tot slot nog een boodschap voor iedereen met een stevig advies. ‘’Steeds vaker wordt geprobeerd om de vrijheid van de ander in te perken, omdat de mening niet aanstaat, het geloof niet aanstaat, de geaardheid niet aanstaat. Om vrede en vrijheid te behouden moeten we hard werken. Hard werken aan tolerantie en verdraagzaamheid. Hard werken aan een samenleving voor iedereen.’’