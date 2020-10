Weerbericht Breda: ‘Een herfstige week, met regelmatig buien en wind’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 26 oktober en de komende dagen.

Een lagedrukgebied gelegen boven Schotland zendt vochtige zeelucht naar onze omgeving. In deze luchtsoort trekken enkele buienlijnen mee.

Verwachting voor maandagmiddag

Na een ochtend met afwisselend zon en stapelwolken verandert er in de middag aanvankelijk niet zo veel. Ware het niet dat de stapelwolken geleidelijk de overhand krijgen. Op het eind van de middag en in de avond is er dan kans op een lokale bui. De zuidwestenwind is matig (3 tot 4 Beaufort). Het kwik reikt naar ca 14 graden.

Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Tijdens de ochtenduren is het droog met een wisseling van zon en wolken. In de middag wordt de bewolking gesloten en dikker. Tegen en in de avond gevolgd door regen. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort). Maxima rond 13 graden.

Woensdag

Het is woensdag tamelijk winderig met gemiddeld een matige tot vrij krachtige zuidenwind en rukwinden tot 60 km/u. Het is wisselend bewolkt met kans op een paar lokale buien. Temperaturen vallen met ca 15 graden iets hoger uit.

Donderdag

De wind is dan gedraaid naar zuidwest en gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Ze voert zachtere lucht aan met maxima tot 16 graden. Eerst is het droog en spelen zon en wolken verstoppertje. Gaandeweg de dag geraakt het bewolkt, hetgeen uiteindelijk op regen zal uitdraaien.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor maandag 26 oktober 2020

Zon op: 07:24 uur

Zon onder: 17:24 uur

Daglengte: 10:00 uur



Zo was het weer zondag 25 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 16,1 graden

Minimumtemperatuur: 10,1 graden

Neerslag: 2,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 26 oktober 2020 om 14:00 uur