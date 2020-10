Met deze pakketten werd al duizenden euro’s opgehaald voor Bredase kinderen

BREDA - Kinderen van gezinnen die aangewezen zijn op de voedselbank een mooie, ontspannen dag laten beleven. Dat is het doel van Kiwanis Breda-Aa of Weerijs. Normaal gesproken organiseren zijn grote publieksacties om daar geld voor in te zamelen. Maar dit jaar moesten ze iets anders verzinnen. En dat is een succes. met de verrassingenboxen is al ruim 3000 euro opgehaald.

De serviceclub moest creatief zijn dit jaar om geld in te kunnen zamelen. Door grote publieksacties ging een streep, en een verrassingsboxenactie werd bedacht. Die boxen zijn er in drie verschillende soorten: Streekproducten, Feelgood en de Smulbox. Ze kosten 25 euro, en daarvan gaat een derde naar het goede doel. Al honderd boxen werden verkocht én ook diverse donaties stroomden binnen. Op die manier werd er al ruim 3000 euro opgehaald.

Het goede doel is gericht op de eigen regio, namelijk kinderen van gezinnen die zijn aangewezen op de voedselbank. Voor die kinderen zit een bijzonder dagje uit er financieel vaak helaas niet in. Kiwanis zet zich in om deze kinderen een bijzondere, ontspannen dag te laten beleven.

Wil je ook een box kopen? Kijk op de website www.kiwanis.nl/weerijs voor meer informatie en bestellingen.