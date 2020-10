‘Bij schietpartij Bruno Renardstraat was bewoner van getroffen huis bijna geraakt’

BREDA - De bewoner van het huis dat op zondag 18 oktober werd beschoten in de Bruno Renardstraat was bijna ook zelf geraakt door de kogels. Dat heeft de politie laten weten. Een mogelijke link tussen het schietincident en de granaat die werd aangetroffen op de Baliëndijk wordt onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen.

Toen de schietpartij in de Bruno Renardstraat plaatsvond, was de bewoner van het getroffen huis net thuisgekomen. Hij stond op het punt zijn huis in te gaan, en het scheelde niet veel of hij was geraakt door de kogels. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van het incident. Het gaat dan om mensen die zondag 18 oktober rond 19.30 in de buurt van de Bruno Renardstraat waren.

De schietpartij wordt gelinkt aan de vondst van een granaat een dag later. Ook van die situatie worden getuigen gezocht. Het gaat dan om mensen die in de nacht van 19 op 20 oktober rond 1.15 uur in de buurt van Boulangerie Paris waren.

De zaak waar de granaat werd gevonden is momenteel gesloten. Burgemeester Depla heeft besloten het pand voor vier weken dicht te houden. Dit om omwonenden een veiliger gevoel te geven.

De politie tippen kan via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.