Interactieve game op station Breda: ‘Scherm neemt je bewegingen waar’

BREDA - De blauwe vitrines op station Breda zijn vanaf deze week gevuld met een interactieve videogame. Voorbijgangers kunnen deze geheel coronaproof spelen. De gemeente was op zoek naar een interactieve invulling voor de vitrines en subsidieert dan ook de aanleg van deze game.

De Bredase gameontwikkelaar Sassbot werd door de gemeente benaderd om met een invulling te komen waar mensen bij betrokken worden. ‘’De gemeente wilde er een interactieve ervaring van maken’’, zegt Tino van der Kraan van Sassbot. “Wij als gameontwikkelaars weten hier dan wel raad mee en gaan een game ontwikkelen die mensen in de spelervaring trekt.’’ Het bedrijf leverde een conceptversie aan en de gemeente was enthousiast. Zo enthousiast dat het idee gekozen werd om invulling te geven aan de vitrines.

Coronaproof

Omdat we nu eenmaal in de coronatijd zitten kan ook Sassbot daar niet omheen. ‘’We hebben toen we benaderd werden wel meteen nagedacht over een coronaproof beleving’’, zegt Van der Kraan. ‘’Daar ontkom je in deze tijd maar moeilijk aan.’’ Zo kwam het bedrijf met het idee voor de game Playful Distancing. De interactieve game is te spelen zonder gebruik van een muis of controller en reageert op de bewegingen van de dichtstbijzijnde persoon. ‘’De game neemt een persoon waar en de bewegingen die deze persoon maakt zo speel je de game zonder dat je iets hoeft aan te raken. Wel kan er dus maar een persoon tegelijk spelen op een scherm, in totaal dan twee aangezien er twee vitrines zijn’’, aldus Van der Kraan.

De vitrines staan vanaf deze week op station Breda en zullen er zes maanden blijven staan.