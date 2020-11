Bavelse Lieke Rutten schreef een kinderboek over rouw

BREDA - Het verliezen van een kind is een zwaar onderwerp. Zeker voor broertjes of zusjes die nog te jong zijn om te begrijpen wat er allemaal precies gebeurd is. Na een dergelijke situatie in haar privéleven besloot de Bavelse Lieke Rutten een boek over het onderwerp te schrijven. Het boek moet kinderen op een luchtige manier helpen om te gaan met zo’n situatie.

Rutten kwam door een verdrietige situatie in haar privéleven op het idee voor het boek ‘Waarom Florine een vlinder wilde zijn’. ‘’Toen mijn oudste dochter zwanger was van haar eerste kindje zijn er wat complicaties opgetreden. Uiteindelijk is het kindje overleden al wil ik daar liever niet te veel over kwijt.’’ Het was een aangrijpende ervaring voor de familie en de directe omgeving. ‘’Het verdriet om het verlies van mijn eerste kleinkind was erg groot bij ons allemaal.’’

Ruttes dochter kreeg uiteindelijk nog twee kinderen; Florine en Philip. Rutten gebruikte Florine als hoofdpersoon in haar boek en als inspiratiebron. ‘’De kinderen merken dat de ouders verdriet hebben, maar het is moeilijk uit te leggen dat ze verdrietig zijn om hun broertje die ze nooit gekend hebben. Om dit op een luchtige manier te vertellen ben ik met het idee voor dit boek gekomen. Het is een soort houvast voor kinderen die zo iets meegemaakt hebben, maar ook voor de ouders. Voor ouders is het vaak lastig uit te leggen wat er nou precies gebeurd is zonder dat het een zwaar onderwerp wordt, zeker als kinderen nog jong zijn.’’

Reacties

De reacties over het boek zijn positief laat Rutten weten. ‘’Mijn dochter en kleinkinderen waren er heel blij mee en vonden het een mooi boek. Ook van andere mensen in mijn directe omgeving hoorde ik dat ze het als een mooi boek hebben ervaren. Zo waren er ook kinderen die geen broertje of zusje zijn verloren, maar het boek wel erg leuk vinden. Dat vind ik ook belangrijk, het is een luchtig verhaal waarin de dood ook niet genoemd wordt. ik heb het dan wel met een bepaalde reden geschreven, maar het is niet zo dat andere kinderen het niet kunnen lezen en er van genieten.’’

Goede basis

Rutten was vroeger teken- en schilderlerares en schreef daarnaast gedichten en haiku’s. Daarom greep ze in deze situatie als vanzelfsprekend naar de instrumenten die haar het beste passen; potlood penseel en pen. Ze schreef en illustreerde het verhaal, met een zwaar onderwerp, helemaal zelf.

Het boek is te vinden en te bestellen op Boekscout.