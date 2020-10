Amphia breidt cohort-afdeling uit en moet reguliere operaties licht afschalen

BREDA - Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Amphia ziekenhuis Breda is aan het stijgen. Momenteel liggen er 63 besmette patiënten in het Bredase ziekenhuis. Grootschalig reguliere operaties uitstellen is nog niet nodig, stelt een woordvoerder van het ziekenhuis. Maar Amphia is wel licht aan het afschalen.

Het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in Amphia Ziekenhuis Breda is aan het stijgen. Op 15 oktober liet Amphia weten dat er 33 coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis lagen. Op 23 oktober ging het al om 54 patiënten, en vandaag is dat verder gestegen naar 63 patiënten. Om deze patiënten van goede zorg te kunnen voorzien is de cohortafdeling uitgebreid naar 45 bedden.

Ook de capaciteit op de Intensive Care is verhoogd van 24 naar 28 bedden. Momenteel liggen er 16 coronapatiënten op de IC.

Operaties

Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben de reguliere zorg en operaties al drastisch terug moeten schalen vanwege de toename van het aantal coronapatiënten en ziekteverzuim bij het personeel. Dat is bij Amphia momenteel niet nodig, stelt een woordvoerder. “Wel hebben we de reguliere operaties licht af moeten schalen. Daar ontkomen we niet aan.”