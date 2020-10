Een nieuw soort deelscooter in Breda: Dit zijn de verschillen

BREDA - Sinds vorige week zijn niet alleen de groene deelscooters van Go-Sharing in Breda te vinden, maar ook de wit-paarse exemplaren van Check. De gemeente Breda heeft bewust gekozen voor een samenwerking met een andere partij, om te stimuleren dat de bedrijven met elkaar blijven concurreren. Maar wat is voor gebruikers het verschil?

In juni 2020 plaatste Go Sharing is samenwerking met de gemeente Breda 200 groene deelscooters in de stad. Niet iedereen is daar enthousiast over. Sommige scooters werden vernield, en regelmatig staan de scooters fout geparkeerd. Maar er zijn ook veel positieve punten, stelt wethouder Daan Quaars. Zo waarderen Bredase gebruikers de deelscooters met een 7,7. En maakte maar liefst 14.000 mensen al gebruik van de groene scooters. Dat is 1 op de 10 inwoners. Samen reden zij al een half miljoen kilometer door de stad.

Genoeg reden voor de gemeente Breda om nog een partij op de markt te laten in Breda. Sinds vorige week zijn er 100 wit-paarse deelscooters van Check in de stad te vinden. En de bedoeling is dat daar later nog eens 100 exemplaren bij komen, wat het totaal aantal elektrische deelscooters op 400 moet brengen.

Voor gebruikers is het niet per se handig dat Breda voor een samenwerking met Check heeft gekozen. Je moet nu immers twee verschillende apps gebruiken wil je zien welke scooter er van de 300 exemplaren er in je buurt is. En de regels zijn bij de twee bedrijven ook net anders. Toch heeft Breda bewust voor een samenwerking met een andere partij gekozen. “Door met meerdere partijen te werken houden ze elkaar scherp en moeten e wel concurreren met elkaar, zo heeft niet één partij het monopolie”, legt de gemeente uit. “Ook werken beide partijen net een beetje anders zodat we ook kunnen zien wat het beste werkt voor Breda.”

Gelijkenissen

De scooters van GO Sharing en Check zijn beiden elektrisch. Om ze te gebruiken moet je je registreren via een app. Daarbij moet je onder andere foto’s van je rijbewijs maken. Bij beide bedrijven kun je via een kaart op de app zien waar de scooters staan, en welke in jouw buurt is. Je kunt via je app een scooter reserveren, zodat wanneer je erheen loopt niet snel iemand anders hem meeneemt. In de app kun je zien hoe ver de scooter is opgeladen en hoeveel kilometer je ermee kan rijden.

Een scooter opstarten gaat bij beide bedrijven via de app. Via de app kun je je rit ook weer beëindigen. De scooters van beide bedrijven gaan zo’n 30 kilometer per uur maximaal, en je hoeft er geen helm voor te dragen.

Verschillen

Beide bedrijven hebben een andere app. Het registreren lijkt op elkaar, al vraagt Go Sharing om foto’s van jezelf te maken terwijl Check om een filmpje waarin je ook enkele woorden uitspreekt vraagt. Een ritje bij Go Sharing kun je onder andere betalen via een tegoed dat je kan opladen. Bij Check is het vooraf over maken van krediet niet mogelijk. Je betaalt via automatische incasso of via creditcard. Daarom moet je bij Check bij registratie ook 1 cent overmaken om je Iban te bevestigen.

Een ritje kost bij Go Sharing 29 cent per minuut, zonder starttarief. Bij Check betaal je een starttarief van 50 cent. Een ritje kost dan 25 cent per minuut. Je ritje pauzeren kost bij Check 10 cent per minuut. Bij Go Sharing kost pauzeren 5 cent per minuut.

Met beide soorten scooters mag je buiten het parkeergebied rijden. Maar het gebied waar je de scooter weer weg mag zetten verschilt flink. Zo kun je bij Check parkeren binnen de Singels, in Breda-Zuid, Boeimeer, Princenhage en de Belcrum. Maar wijken als Heusdenhout, Hoge Vucht en de Haagse Beemden vallen er dus buiten. Net als de dorpen. Het gebied van Go Sharing is groter. Hoewel ook daar een deel van de Haagse Beemden en de Heuvel mist, kun je altijd wel een parkeerplek vinden die in de buurt is. Ook heeft Go Sharing parkeergebieden aangewezen in alle dorpen en ook Oosterhout.

Beide bedrijven waarschuwen gebruikers dat de scooters op een legale manier moeten worden geparkeerd. Check hangt daar ook consequenties aan. Krijgt Check in een half jaar tijd drie keer een melding binnen van een gebruiker die aangeeft dat de door jou gebruikte scooter verkeerd geparkeerd stond? Dan mag je tijdelijk de scooters van Check niet meer gebruiken.



Bredavandaag