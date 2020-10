Forse botsing op Ettensebaan: Auto rijdt verkeerslicht omver

BREDA - Twee auto’s zijn dinsdagmiddag gebotst op de kruising van de Ettensebaan met de Tuizigtlaan. Daarbij reed één van de betrokken auto’s een verkeerslicht omver.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Ettensebaan met de Tuinzigtlaan rond 17.00 uur. Wie er geen voorrang verleende, is niet bekend.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse en de kruising was tijdelijk afgezet. Beide bestuurders moesten worden nagekeken in een ambulance. Eén persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.

Verkeerslicht

Bij het ongeval belandde één van de twee geraakte auto’s in de middenberm. Die auto raakte ook hard een verkeerslicht, dat daardoor omver werd gereden. De auto die het verkeerslicht ramde raakte zwaar beschadigd. De beschadiging van de andere betrokken auto viel mee.



PERRY ROOVERS