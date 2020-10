Belcrum op zoek naar donaties om de duizend lichtjes in de Speelhuislaan mogelijk te maken

BREDA - De jaarlijkse Wintermarkt in de Belcrum kan dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Een teleurstelling natuurlijk voor de wijkbewoners, maar het levert ook een ander probleem op. Een deel van de kosten van de honderden lampjes in de Speelhuislaan worden namelijk altijd met de Wintermarkt bekostigd. Om de lampjes ook dit jaar weer te kunnen hangen, worden mensen om donaties gevraagd.

De afgelopen 6 jaar werd de Speelhuislaan, in het derde weekend van december, omgetoverd tot een sprookjesachtige winterlaan. Diverse tenten, kraampjes, lichtjes in de bomen en een kampvuurtje zorgde voor de winterse sfeer. Maar door de coronacrisis kan de jaarmarkt dit jaar niet doorgaan.

Inzamelactie voor lampje

Dat de Belcrum Wintermarkt niet doorgaat levert direct een ander probleem op. Normaal wordt de elektriciteit van de honderden lampjes in de Speelhuislaan bekostigd met de opbrengsten van de markt. Daarom wordt nu aan de buurtbewoners gevraagd een bijdrage te leveren. In totaal moet er duizend euro opgehaald worden om de lampjes gedurende drie maanden te laten branden. Bijdrages kunnen in een envelop in de brievenbus van Speelhuislaan 116 gestopt worden of je kunt online een bijdrage doen.