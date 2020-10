Halloweenevenement in verlaten huis: ‘Meest enge en lugubere van allemaal’

BREDA - Heb jij stalen zenuwen of schrik je al als iemand een hand op je schouder legt? Gaan je haren overeind staan als je een spin ziet, loop je om als je een clown tegenkomt? Het maakt niets uit bij de Halloween Horror Mansion 2020 van STRIK Entertainment, deze is voor jong, oud, iemand die snel schrikt en de echte waaghalzen.

Halloween is een thema dat door de jaren heen steeds groter wordt in Nederland. Maar door het coronavirus en de vele maatregelen worden veel evenementen afgelast. Zo ook de halloweenfeesten en tochten, toch ziet Tiny Damen van STRIK Entertainment genoeg animo om iets te organiseren. ‘’Ons eerste evenement in 2018 was in het Mastbos, vorig jaar op het braakliggend terrein bij ‘BRACK’ en we hebben dit jaar geregeld dat we een verlaten pand als decor kunnen gebruiken’’, zegt Tiny. ‘’We hebben dit huis een horrorthema gegeven door middel van de aankleding. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld afgehakte ledematen, een begraafplaats en heel veel nepbloed in een ‘huiselijke’ sfeer.

Wat mensen het meeste laat schrikken zijn de onverwachte dingen, zeker wanneer er iemand voor je neus staat. ‘’Er zullen ook mensen aanwezig zijn die verkleed zullen proberen de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen’’, aldus Tiny. ‘’Ik denk zelf dat dit het meeste enge en lugubere evenement van allemaal is.’’

Coronaproof

Ondanks de geldende maatregelen en het feit dat veel dingen worden afgelast heeft Tiny daar geen moment aan gedacht. ‘’De dingen die we nu organiseren waren al coronaproof. Natuurlijk verschilt de grootte van de groep weleens met de verschillende maatregelen, maar we laten nu steeds groepjes van vier mensen binnen op de verschillende tijdssloten die we hebben.’’

Het eerste uur zijn kinderen onder de twaalf welkom met hun ouders. ‘’Om het voor de kleine kinderen niet te eng te maken hebben we er voor gekozen het eerste uur voor kinderen onder de twaalf te doen’’, zegt Tiny. ‘’De engste decorstukken draaien we dan om, want je wilt ook niet dat de jongsten met nachtmerries in bed liggen.’’ De overige tijdssloten zijn beschikbaar voor kinderen boven de twaalf en volwassenen.

Twee varianten lopen goed

Vandaag is de eerste dag van Horror Mansion 2020, genaamd ‘Meet me at the graveyard’. En het is volledig uitverkocht. Morgen is de titel ‘Psycho Path’ en ook hier loopt de verkoop voorspoedig. ‘’Ook de beschikbare tickets voor deze dag gaan goed, daar zijn we uiteraard blij om en om het feit dat de eerste dag volledig uitverkocht was.

Meer informatie over de Horror Mansion, tickets en andere activiteiten van vind je op de Facebookpagina van STRIK HALLOWEEN HORRORTOCHT. De locatie blijft geheim tot aanschaf van de tickets, deze staat vermeld in de bevestiging. Mailen kan naar strik-horrortocht@outlook.com. De evenementen vinden plaats tussen 18:00 uur en 22:00 uur.