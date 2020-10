Het Valkenberg krijgt kleur: Lantaarnpalen krijgen multi-color ledverlichting

BREDA - De openbare verlichting in het Valkenberg wordt vernieuwd. De oude armaturen worden vervangen voor multi-color ledverlichting. Op die manier is het straks mogelijk om de centrale looproute door het park in diverse kleuren te verlichten.

Het veiligheidsgevoel in het park kan beter, stelde de gemeenteraad begin dit jaar. Daarom is het college aan de slag gegaan met een onderzoek naar de mogelijkheid om extra verlichting in het park te plaatsen. Maar de conclusie van het college is dat dit niet wenselijk is. In het ontwerp van het park zijn er namelijk bewust twee routes gemaakt. Eén centrale route, en één langs de zijde van het Kasteel. “De ontwerper heeft ervoor gekozen om in de avond en nacht alleen de centrale route te voorzien van verlichting. Hiermee worden voetgangers en fietsers zoveel mogelijk geconcentreerd op de centrale route. De gedachte is dat dit het veiligheidsgevoel vergroot, omdat de kans groter is dat mensen elkaar tegen komen. Hoe meer mensen, hoe meer sociale controle en hoe beter de veiligheidsbeleving. Wij willen vasthouden aan die visie”, legt wethouder Greetje Bos uit.

Extra verlichting gaat er dus niet komen. Maar de huidige verlichting krijgt wel een update. De verlichting aan de centrale route krijgt namelijk multi-color ledverlichting. Een ‘logische keuze’ noemt wethouder Bos dat. “Door deze toevoeging stijgt niet alleen het subjectieve gevoel van veiligheid, maar kunnen we tevens het belevingsklimaat in het Valkenberg verbeteren.” Bovendien waren de huidige armaturen vanuit het oogpunt van duurzaamheid sowieso al aan vernieuwing toe.

De werkzaamheden aan de verlichting worden begin 2021 uitgevoerd.