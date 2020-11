Luitenant-kolonel Gijs Tuinman geeft college in Maczek Memorial over vrede en vrijheid

BREDA - Luitenant-kolonel Gijs Tuinman geeft woensdag 4 november een Vrijheidscollege in het Maczek Memorial Breda. De officier bij de Koninklijke Landmacht ontving in 2014 de Militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding voor zijn buitengewone inzet in Afghanistan. Tuinman deelt in zijn Vrijheidscollege zijn visie op vrijheid; “Vrede en vrijheid is een wankel evenwicht tussen orde en chaos, tussen het collectief en het individu en tussen oorlog en oorlog.”

Omdat er maar een beperkt aantal mensen het college kan bijwonen, is het Vrijheidscollege ook online te volgen via een live stream op het Youtube kanaal van de Vrijheidscolleges.

Breda werd op 29 oktober 1944 bevrijd door de Poolse pantserdivisie onder commando van Maczek. De gestorven soldaten worden herdacht op de Poolse erebegraafplaats. Het Vrijheidscollege is een onderdeel van het openingsprogramma van het splinternieuwe complex van het Maczek Memorial. Op 31 oktober is er een Vrijheidscollege van Dieuwertje Blok speciaal voor kinderen en op 8 november is er een Vrijheidscollege van documentairemaker Sinan Can. Alle sprekers vertellen in hun college hoe hun visie op vrijheid is ontstaan.



Is vrede hetzelfde als vrijheid?

Tuinman diende onder andere in Afghanistan en Mauritanië. Momenteel is hij docent aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. “Vrede en vrijheid is niet gratis,” aldus Tuinman. In zijn Vrijheidscollege ontleedt Tuinman de concepten vrede en vrijheid: wat bedoelen we er eigenlijk mee? Kent het begrip vrede en vrijheid alleen winnaars of zijn er ook verliezers? “Het is zelfs de vraag of oorlog en vrede altijd elkaars tegenpolen zijn, waarbij vrede het goede en oorlog het slechte is.” Hij geeft in zijn Vrijheidscollege ook aandacht aan de Pools bijdrage aan de Nederlandse bevrijding in 1944 en wat we daarvan kunnen leren. Kaarten reserveren kan via www.vrijheidscolleges.nl en www.maczekmemorialbreda.nl

Wat zijn de Vrijheidscolleges?

De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen waar bijzondere mensen hun visie op Vrijheid delen. De colleges worden gegeven op Bevrijdingsfestivals, maar ook in bibliotheken, scholen, universiteiten en diverse zalen in het land. De lezingen zijn gebaseerd op de ‘Four Freedoms’ van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. De Vrijheidscolleges inspireren jong en oud om na te denken over de waarde van vrijheid.