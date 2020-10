Bredase band BOSCO met Dennis van Aarssen genomineerd voor een Edison

BREDA - Het album ‘Forever You’ van de voormalig winnaar van “The Voice” Dennis van Aarssen, dat hij opnam met het Bredase jazzcollectief BOSCO, is genomineerd voor een Edison Jazz Award. Het is een bijzondere eer voor bandleider Daan Boger, die acht van de tien stuken arrangeerde.

Bandleider Daan Bogers, woonachtig in Ulvenhout, arrangeerde acht van de tien stukken op het album en leverde met zijn band daarmee een uitermate belangrijke bijdrage aan het eindresultaat. Voor hem is het een grote eer dat hij nu kans maakt op de prijs die veelal wordt omschreven als de ‘Nederlandse Grammy’.

Normaal gesproken zou BOSCO nu met Dennis van Aarssen aan het touren zijn langs de Nederlandse theaters, waarbij ook het Chassé theater bezocht zou worden.

Vanwege de Corona-crisis is deze tour voorlopig afgelast.

Over BOSCO

Het Bredase BOSCO is al meer dan 15 jaar een begrip in de Nederlandse muziekscene. BOSCO is een 10-koppig ‘allround collectief’ waarin de 6-mans blazerssectie een belangrijke rol speelt. De band werd regelmatig samen met veel verschillende artiesten en bands. BOSCO speelde op talloze grote en kleine festivals, betreedt theaterpodia en is een graag geziene gast op gala’s en evenementen.