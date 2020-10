Nog 2 dagen te gaan: Wie redt de laatste pompoenen van boer Chris?

BREDA - Nog twee dagen hebben Bredanaars de tijd om boer Chris los te maken van zijn overgebleven 10.000 pompoenen. Inmiddels is al zo’n 8100 kilo verkocht. “Maar Breda Maakt Mij Blij wil natuurlijk graag voor de volle 10.000 kilo gaan!”

Het is een vervelende situatie voor boer Chris Poelen: Hij heeft 10.000 kilo pompoenen over. De pompoenen zijn namelijk net iets te licht of zwaar om door de strenge keuring van de supermarkten te komen. Gelukkig schiet Breda Maakt Mij Blij te Hulp. Na de reddingsactie voor Boer Theo die met honderdduizenden gladiolen zat en de nonnen van Oosterhout die 20.000 flessen wijn over hadden, zetten zij zich nu in om de pompoenen van boer Chris te redden van de prullenbak. Inmiddels is er al zo’n 8100 kilo pompoenen verkocht. Een mooie hoeveelheid, maar dat moet beter kunnen vindt Breda Maakt Mij Blij. “We willen natuurlijk graag voor de volle 10.000 kilo gaan!”

Toen Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij een mailtje kreeg van boer Chris, twijfelde hij geen moment: “Chris schreef dat hij met een flinke voorraad pompoenen zit waar hij moeilijk vanaf komt, omdat deze niet aan de strenge eisen van de supermarkt voldoen. Weggooien is wat ons betreft geen optie en ik weet zeker dat wij niet de enigen zijn die daar zo over denken. Samen met onze volgers willen wij ervoor zorgen dat de 10.000 kilo pompoenen niet in de container eindigt.”

De pompoenen van Chris worden in viertallen verkocht, maar je kan ook kiezen voor verse pompoensoep. Hiervoor is Breda Maakt Mij Blij een samenwerking gestart met de bedrijfscateraar Feel Good Food uit Breda, een sociale horecagroep waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die samenwerking is heel bewust gekozen, legt Thibaud uit: “Het coronavirus heeft ook een enorme impact op dit bedrijf, omdat zij normaliter de catering verzorgen voor bedrijven en festivals. Met de verkoop van deze heerlijke seizoenssoep maken we dus ook hier weer mensen blij.”

Help jij mee?

De pompoenen van boer Chris worden verkocht in een set van vier stuks (Butternut, Hokkaido, Spaghetti, Muskaat) à 7kg voor € 8,50 en voor een liter soep betaal je € 6,50. Bestellen kan via bredamaaktmijblij.nl of via de social media kanalen. Het ophaal moment is met Halloween op zaterdag 31 oktober van 16.00 tot 20.00 uur bij STRND.