Complex van 118 nieuwe woningen naast het station gaat ‘Belcrumpoort’ heten

BREDA - Het complex met 118 (luxe) woningen naast het station in Breda krijgt de naam ‘Belcrumpoort’. Het gebouw moet de overgang gaan worden tussen de wijk Belcrum en het centrum. De bouw is inmiddels van start.

De bouw van de 118 woningen naast het Bredase station is al enige tijd van start. Vandaag werd bekend dat het project ‘Belcrumpoort’ gaat heten. De 118 wonen worden gebouwd op een 2-laagse parkeergarage waarvan één laag ondergronds. Het project omvat studio’s, 2- en 3-kamerappartementen en stadswoningen. Belcrumpoort maakt onderdeel uit van CrossMark Breda.

De nieuwbouw komt pal naast het station (oostkant) in Breda waar vroeger een Albert Heijn-winkel zat. Albert Heijn keert ook weer terug in de nieuwbouw. Het project bestaat uit twee bouwdelen, één van 5 en één van 6 bouwlagen en wordt gasloos gebouwd. De energievoorziening wordt geregeld via stadsverwarming en het project krijgt zonnepanelen. Ook zullen er elektrische oplaadpunten komen.



Foto: Belcrumpoort

Aanblik vanuit de trein

“De eerste aanblik op een stad vanuit de trein is vaak wat troosteloos”, aldus de ontwikkelaar. “Saaie achterkanten van gebouwen, industrie of braakliggend terrein. Maar niet in Breda! De kavel is ingesloten door verschillende verkeersstructuren; fietspaden, wegen, spoor en bus passage. Door het coulissenlandschap en de kwaliteit van de binnenhoven ontstaat een prettige woonomgeving vlak naast het station.”



Foto: CrossMark