Bredase Jeroen doet mee aan extreme triatlon van KiKa: ‘Stond al lang op mijn bucket-list’

BREDA - Een flinke beproeving, zo kun je het wel noemen. Ironman, een triatlon met een zwem, fiets- en loopgedeelte georganiseerd door KiKa Extreme. De Bredase Jeroen Soederhuijsen heeft het evenement al een tijdje op zijn bucket list staan en besloot om mee te gaan doen aan de editie van volgend jaar in West-Friesland.

Na het volgen van een sportopleiding en werkzaamheden in sales en marketing in de medische industrie was Ironman iets wat hoog op de bucket-list van Jeroen Soederhuijsen stond. ‘’Sport is iets waar ik altijd mee bezig ben’’, zegt Jeroen. ‘’Ironman stond hierdoor al langer op mijn bucket-list, daarnaast ben ik tijdens mijn werkzaamheden in sales en marketing veel bezig geweest in de medische industrie. Hierbij ben ik ook weleens op een oncologie-afdeling geweest. Als je dan het leed, zeker bij kleine kinderen, ziet dan gaat dat door merg en been.’’

Tijdens Ironman komen sport en het gevecht tegen kanker samen en dus is het voor Jeroen een mooie uitdaging. ‘’Op deze manier kun je zelf meedoen aan een uitdagend sportevenement en tegelijkertijd geld ophalen’’, aldus Jeroen. ‘’Ook creëer je op zo’n dag meer naamsbekendheid voor het goede doel en datgene waar het geld voor opgehaald wordt.

Ironman

Tijdens Iron Man zwemmen deelnemers 1,9 kilometer, fietsen ze 90 kilometer en rennen ze ook nog eens 21 kilometer. Jeroen is dan ook al volop in training. ‘’Wielrennen deed ik al, maar ik heb het wel weer wat serieuzer opgepakt. Zwemmen train ik ook en daar maak ik me niet zo druk over, alleen het loopgedeelte wordt een uitdaging. Ik heb niet echt een ideale bouw om grote stukken hard te lopen met mijn lengte van twee meter.’’

Jeroen zal op 27 juni 2021 deel gaan nemen aan Ironman in West-Friesland. Vooralsnog gaat het ondanks corona ook gewoon allemaal door. ‘’En als dat niet zo is zien we tegen die tijd wel weer’’, zegt Jeroen. ‘’Maar ik ga er vanuit dat alles gewoon doorgaat.’’